Nick 05:00 bis 05:25 Comedyserie Instant Mom Folge: 37 Der Abschlussball USA 2014 Merken Noah lädt Gabby auf den Abschlussball ein. Sie weiß aber nicht, ob Sie auf der After Party wohl erwünscht ist. Stephanie und Charlie reagieren etwas überfürsorglich, als sie erfahren, dass die Kids die Party in einem Hotelzimmer feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tia Mowry-Hardrict (Stephanie Phillips) Michael Boatman (Charlie Phillips) Sheryl Lee Ralph (Maggie Turner) Sydney Park (Gabby Phillips) Tylen Jacob Williams (James Phillips) Damarr Calhoun (Aaron Phillips) BJ Mitchell (Noah) Originaltitel: Instant Mom Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Annie Levine, Jonathan Emerson, Howard Michael Gould, Jessica Butler, Warren Bell Altersempfehlung: ab 12