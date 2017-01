Silverline 04:40 bis 06:00 Horrorfilm Rites of Spring USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Rachel und ihre beste Freundin werden nachts von einem mysteriösen Fremden überwältigt und entführt. Beide sollen als Opfer in einem blutigen Ritual dienen. Zur gleichen Zeit, an einem anderen Ort, entführen Ben und seine Komplizen die Tochter eines Industriellen. Bei der geplanten Lösegeldübergabe passiert es. Aus dem Nichts taucht die vollkommen verstörte Rachel auf, die sich auf der Flucht vor ihren Peinigern befindet. Ihr dicht auf den Fersen: ein grauenhaftes Wesen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: AJ Bowen (Ben Geringer) Anessa Ramsey (Rachel Adams) Sonny Marinelli (Paul Nolan) Katherine Randolph (Amy) James Bartz (Ryan Hayden) Shanna Forrestall (Gillian Hayden) Andrew Breland (Tommy Geringer) Originaltitel: Rites of Spring Regie: Padraig Reynolds Drehbuch: Padraig Reynolds Musik: Holly Amber Church Altersempfehlung: ab 18