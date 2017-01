Silverline 03:20 bis 04:40 Horrorfilm Silent but Deadly CDN 2011 20 40 60 80 100 Merken Die Hollywood Filmcrew ahnt nichts von ihrem Schicksal, als Kameramann Bobby per Anhalter vom psychotischen Hinterwäldler Thomas zum Set gefahren wird. Begleitet von der Reporterin Sandra, die die plötzlich auftretenden und grausamen Mordfälle per Video dokumentiert, übt der junge, introvertierte und zurückgezogene Farmerssohn Vergeltung an allem und jedem, der sich zwischen ihn und seine scheinbar einzigen Freunde, die geliebten Ziegen, stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Mewes (Thomas) William Sadler (Capper) Jordan Prentice (Sheriff Shelby) Kim Poirier (Sandra) Marc Hickox (Bobby) Benz Antoine (Deputy Jimbo) Patrick McKenna (Victor) Originaltitel: Silent But Deadly Regie: Stephen Scott Drehbuch: Lori Kelly, David Pluscauskas, Joel Plue, Erin Berry Musik: Trevor MacGregor Altersempfehlung: ab 16