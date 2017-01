Silverline 01:50 bis 03:20 Actionfilm Red Ridge - Rape and Revenge USA 2006 20 40 60 80 100 Merken Nehmen sie immer den direkten Weg. Nehmen sie nie Abkürzungen und vor allem nehmen sie keine Anhalter mit. Diese Warnung nahmen folgende Personen nicht ernst: Brandon, Dawn und ihr Freund. Auf dem Weg zu Alicia beginnt für Sie der Trip in die Hölle. Von nun an ist nichts mehr wie es war und ein mörderisches Katz und Maus Spiel beginnt, das den Zuschauer garantiert bis zur letzten Minute fesseln wird und mit erschreckender Realitätsnähe konfrontiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis Herthum (Ness) Steven Chester Prince (Brandon) Robert Prentiss (Lalo) Shauna McLean (Dawn) Amanda Welles (Alicia) Ken Farmer (Sheriff Munty) Cliff Stephens (Mr. Avery) Originaltitel: Red Ridge Regie: Damian Skinner Drehbuch: Matthew Gunther, Gary Moer, Jay Shirtz Kamera: Bill Elliott Musik: Brian Vander Ark Altersempfehlung: ab 18