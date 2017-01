Silverline 13:05 bis 14:25 Horrorfilm Freiwild GB 2011 20 40 60 80 100 Merken Im Oktober 2005 werden 5 junge Leute bei ihrem Jagdausflug in den Highlands von Schottland von Unbekannten gekidnapped. Fast nackt werden sie in der Einsamkeit der Wildnis ausgesetzt und nun selbst wie wilde Tiere gejagt. Die Jäger sind eine Gruppe extremer Tierschutz-Aktivisten, die ihre Beute bei ihrem grausamen Kampf ums Überleben dabei filmt. Doch so leicht geben die Gejagten nicht auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Ashdon (Lucas Bell) Neil McDermott (Lucas Bell) Oliver Boot (Charlie Bell) Mark Dexter (Charlie Bell) Tracy Ifeachor (Eve Jourdan) Sharon Duncan-Brewster (Eve Jourdan) Joseph Kloska (Ben Fitzpatrick) Originaltitel: Blooded Regie: Edward Boase Drehbuch: James Walker Musik: Ilan Eshkeri, Jeff Toyne Altersempfehlung: ab 16