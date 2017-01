Silverline 08:15 bis 09:35 Drama The Great Fight USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Anthony, ein autistischer Junge, gerät immer wieder in Schlägereien. Um die Einweisung in eine Anstalt zu verhindern bekommt er noch eine Chance sich zu beweisen. Der ehemalige Polizist Nick, der mittlerweile als professioneller MMA-Fighter tätig ist, nimmt sich des Jungen an und lehrt ihn unterschiedlichste Martial-Arts-Techniken. Dabei stellt er fest, dass Anthony ein echtes Talent ist. Als Nick von seinem Erzrivalen herausgefordert wird, seinen besten Schüler gegen dessen Star antreten zu lassen, zögert er nicht und schickt Anthony in den Ring. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Loggia (Dr. Salvatore Reno) Charles Durning (Judge Frier) Martin Kove (John Cooper) Angela Little (Jill Tantino) Eric Etebari (Zane Carroll) Joyce DeWitt (Randi Toney) Tonye Patano (Sandra Chilton) Originaltitel: The Great Fight Regie: Sherri Kauk Drehbuch: Ken Del Vecchio Musik: Kenneth Lampl Altersempfehlung: ab 12

