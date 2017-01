Zee.One 00:45 bis 02:45 Actionfilm Singh Is Bling IND 2015 20 40 60 80 100 Merken Das Leben meint es nicht schlecht mit Raftaar, von Beruf Sohn und Erbe eines großen Vermögens. Doch seine Eltern haben nun die Nase voll von den ausgelassenen Feierlichkeiten des Juniors. Hochkant fliegt er aus dem Familienanwesen hinaus. Er soll endlich lernen, Verantwortung zu übernehmen und bekommt daher ein Ultimatum gestellt: Entweder geht er eine Ehe mit der korpulenten Nachbarin Sweety ein, oder er verdingt sich bei einem Geschäftsfreund seines Vaters in Goa. Sehr auf seine Freiheit bedacht, wählt Raftaar Letzteres. Kaum in Goa angekommen, wird der Lebemann als Bodyguard für die junge Europäerin Sara abgestellt, weil er fälschlicherweise angibt, gut Englisch zu sprechen. Doch Sara, die in Goa nach ihrer verschollenen Mutter sucht, ist gar nicht so schutzbedürftig wie anfangs angenommen - sehr zu Raftaars Verdruss, denn plötzlich ist es gar nicht mehr so leicht, das hübsche Mädchen zu beeindrucken. Als die beiden gemeinsam eine Entführung vereiteln, bringt das Raftaar zwar Saras Sympathien ein, aber auch eine Mafiabande, die hinter Sara her ist, auf deren Spur. Regisseur Prabhu Deva machte sich zunächst einen Namen als Choreograph, ehe er sich dem Regiefach zuwandte. Auch als Schauspieler ist er vielbeschäftigt. In dieser turbulenten Actionkomödie jedoch überlässt er die darstellerische Arbeit nach dem enormen Erfolg des Krimi-Klamauks "Rowdy Rathore" einmal mehr Indiens Superstar Akshay Kumar, der mit "Singh is Bliing" abermals sein enormes komisches Talent unter Beweis stellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Raftaar Singh) Amy Jackson (Sara) Prabhudheva (Man in Gents Urinal) Kay Kay Menon (Mark) Lara Dutta (Emily) Moderation: Sajid-Wajid Gäste: Gäste: Sunny Leone Originaltitel: Singh Is Bling Regie: Prabhudheva Drehbuch: Shiraz Ahmed Kamera: Dudley Musik: Sajid-Wajid Altersempfehlung: ab 12