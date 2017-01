Zee.One 15:50 bis 17:55 Musikfilm Ein Koffer auf der Flucht IND 2011 20 40 60 80 100 Merken Wilkommen zu dieser bunten und aufregenden Jagd durch ganz Indien! Bollywoods Roadmovies sind legendär, und dies ist ein Beispiel der hochwertigen Produktionsqualität dieser Blockbuster. Die Kleinkriminellen Hazari und Murari haben wieder mal ein Ding gedreht, und stehlen das Auto des Polizeikommissars, um sich aus dem Staub zu machen. Gleichzeitig hat sich der junge AD in die schöne Shreya verliebt, und will mit ihr fliegen, um der strikten Selektion der Eltern zu entfliehen. Doch wie kann das junge Paar ohne Auto entwischen? Schließlich landen die beiden völlig ahnungslos im gestohlenen Auto der Kleinganxter, und gemeinsam macht sich die lustig zusammengewürfelte Gruppe auf den Weg von Mumbai nach Neu-Delhi. Sie verkleiden sich als Cops, um der Kontrolle der echten Polizei zu entgehen - und finden ganz plötzlich einen Koffer voller Geld, versteckt unter dem Fahrersitz. Was nun? Wem gehört das Vermöen? Bald merken die vier, dass sie verfolgt werden, und die Schergen des Mafiabosses Cutta Singh verstehen keinen Spaß. Ist Cutta Singh womöglich ein und dieselbe Person wie der Polizeikommissar von Mumbai? Zu viert kommt die Gang einer ganz großen Verschwörung auf die Spur. Als sie dann in ihren Polizeiverkleidungen tatsächlich ein Verbrechen verhindern, und von der Bevölkerung gefeiert werden, nehmen sie das Gesetz in die eigene Hand. Freurige Action, Spaß und Spannung garantiert! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rati Agnihotri (Kusum / Kuki) Shweta Bhardwaj (Dancer / Singer) Gulshan Grover (Durjan Singh / Black Cobra) Manoj Joshi (Loha Singh) Shakti Kapoor (Ajay Prakash) Sweta Keswani (Rosie) Razak Khan (Sajjan's Dance Teacher) Originaltitel: Bin Bulaye Baraati Regie: Chandrakant Singh Drehbuch: Praful Parekh Altersempfehlung: ab 6