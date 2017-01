Zee.One 11:10 bis 11:40 Diskussion Look Who's Talking IND 2014 Merken "Look who's talking" ist eine VIP-Talkshow mit dem populären Journalisten Niranjan Iyengar, der in jeder der 27 Folgen (je 30 Minuten) einen Bollywood-Superstar in einer sehr persönlichen und vertrauten Art an unterschiedlichen, teils prachtvollen Orten interviewt. Die Talkshow besticht durch die außergewöhnliche Nähe des Moderators zu seinen Gästen, mit denen ihn oft eine kleine Geschichte verbindet. Zu Gast sind: u.a. Kajol, Kareena Kappor, Ranveer Singh, Deepika Padukone, Katrina Kaif In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Look Who's Talking