Dokumentation Der Weg ins Atomzeitalter - Hitlers Forscher im Wettlauf um die Atombombe D 2014

In den 20er Jahren wurden Physiker bewundert wie Filmstars, allen voran der Nobelpreisträger Albert Einstein. Die theoretische Physik galt als die spannendste Disziplin. Als die Nazis an die Macht kamen, flohen viele jüdische Wissenschaftler in die USA. Aber auch im Drittem Reich wurde weitergeforscht. Fieberhaft suchten beide Seiten nach der neuen Vernichtungswaffe. Eine N24-Reportage über den Wettlauf der Wissenschaftler beim Bau der ersten Atombombe.