N24 Doku 14:55 bis 15:55 Dokumentation In ewiger Dunkelheit: Geschöpfe der Tiefsee USA 2012 Merken In extremen Tiefen, die kein Sonnenstrahl erreicht, leben und gedeihen Geschöpfe der Dunkelheit: Fische, Kalmare und Kraken, die Licht durch Biolumineszenz erzeugen, wie der monströse Tiefseeanglerfisch. Ihr Lebensraum ist schwerer zu erforschen als das All. Es herrschen Finsternis, enormer Druck und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Unerschrockene Forscher gehen den Geheimnissen dieser Kreaturen auf den Grund und präsentieren spektakuläre Forschungsergebnisse. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Creatures of the Darkness