ProSieben 03:50 bis 04:10 Comedyserie The Middle Folge: 86 Der Typ von Nebenan USA 2013 16:9 HDTV Mike ist sauer auf Frankie, als er erfährt, dass sie für ihn ein Treffen mit einem neuen Nachbarn arrangiert hat. Indessen bringt Brick Axl zum Nachdenken darüber, ob er seiner klugen neuen Freundin ebenbürtig ist. Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) David Koechner (Jeff Webber) French Stewart (Principal Cameron) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Robin Shorr Kamera: Blake T. Evans Musik: Joey Newman Altersempfehlung: ab 6