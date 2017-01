ProSieben 02:25 bis 02:45 Trickserie Family Guy Quagmires Quälgeist USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Quagmire lernt in einem Computerladen die taffe Sonja kennen; schon bald entbrennt eine mehr als leidenschaftliche Affäre. Die wilden Spiele werden Quagmire schließlich zu viel und er versucht, die Frau wieder los zu werden. Dann stellt sich jedoch heraus, dass Sonja nicht nur pervers, sondern auch ziemlich gefährlich ist: Sie verschleppt Quagmire in einen abgelegenen Lagerraum, hängt ihn mit den Füßen an die Decke und quält ihn auf jede nur erdenkliche Weise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Pete Michels Drehbuch: Cherry Chevapravatdumrong Musik: Ron Jones Altersempfehlung: ab 12