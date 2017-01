ProSieben 20:15 bis 23:30 Show Big Countdown: Die größten Idole der 90er D 2016 2017-01-08 14:30 HDTV Merken Ashley und Mary-Kate Olsen erobern als süßes Serien-Nesthäkchen "Full House"-Zuschauer auf der ganzen Welt. Stefan Raab steigt in die Crème de la Crème der deutschen Fernsehunterhalter auf und Wolfgang "Wolle" Petry singt mit Walle-Mähne über "Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n". In "Big Countdown: Die 50 größten Idole der 90er" zeigt Annemarie Carpendale Menschen, die die Zeit vor der Jahrtausendwende geprägt haben und bis heute unvergessen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Annemarie Carpendale Originaltitel: Big Countdown