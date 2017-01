ProSieben 09:20 bis 09:50 Comedyserie The Big Bang Theory Kuscheln mit dem Gürteltier USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Als sich Sheldon planmäßig die Haare schneiden lassen will, erfährt er zu seinem Entsetzen, dass Mr. D'Onofirio, sein Frisör, im Krankenhaus liegt. Doch niemand sonst hat Zugang zu Sheldons exakten Haarschnitt-Unterlagen. Er ist dem Nervenzusammenbruch nahe! Howard wird zum Astronauten-Training nach Texas eingeladen. Was ihn jedoch dort erwartet, geht weit über seine Kräfte. Bernadette kann sich das Elend per Skype nicht mehr ansehen und beschließt, Howard zu besuchen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Chuck Lorre, Bill Prady Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6

