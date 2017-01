ProSieben 06:40 bis 07:10 Comedyserie 2 Broke Girls Schuldenkrise USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Diner-Boss Han versucht sich mal wieder in puncto Coolness: Er organisiert einen Flashmob im Restaurant, doch seine Kellnerinnen beenden die alberne Aktion kurzerhand. Nachdem Max Caroline jedoch ihre Schulden beichtet, überdenken beide die Angelegenheit noch einmal: Zahlungskräftige Hipster in das Diner zu locken, würde die Finanzen der Freundinnen kräftig aufbessern. Etwas ganz Besonderes muss also her - eine 90er-Party mit Carolines Pferd Chestnut als Hauptattraktion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Nick Zano (Johnny) Kate Frisbee (Kay Jean) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Scott Ellis Drehbuch: Sonny Lee, Patrick Walsh Kamera: Joseph W. Calloway, Christian La Fountaine Altersempfehlung: ab 12

