Tele 5 01:50 bis 03:35 Horrorfilm Housebound NZ 2014 Stereo 16:9 HDTV

Kylie wurde auf frischer Tat beim Raubüberfall ertappt, fand aber einen milden Richter. Der verurteilt die junge Frau zu einigen Monaten Hausarrest, die sie zu verbringen hat unter der Aufsicht ihrer Mutter. Kylie ist wenig begeistert, zumal die alte Dame nicht alle Tassen im Schrank zu haben scheint. So behauptet sie, es würde im Haus spuken. Bald jedoch muss Kylie erkennen, dass ihre Mutter so falsch da nicht liegt. Als sie den seltsamen Geräuschen und Erscheinungen auf den Grund geht, gerät sie selbst in große Gefahr.

Schauspieler: Morgana O'Reilly (Kylie Bucknell) Rima Te Wiata (Miriam Bucknell) Glen-Paul Waru (Amos) Ross Harper (Graeme) Cameron Rhodes (Dennis) Ryan Lampp (Eugene) Mick Innes (Kraglund) Originaltitel: Housebound Regie: Gerard Johnstone Drehbuch: Gerard Johnstone Kamera: Simon Riera Musik: Mahuia Bridgman-Cooper Altersempfehlung: ab 16