Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013

Eigentlich hortet Udo die technischen Geräte, um sie wieder in seinem eigenen Online-Shop zu verkaufen. Aber die Geschäfte laufen schlecht und es ist alles zugestellt. Selbst in der Küche ist kein Platz mehr und Udo muss seinen Kaffee im Badezimmer zubereiten. Otto Schulte ist geschockt und fasziniert zugleich: So viel Technik auf einen Haufen hat der Trödelexperte noch nie gesehen. Doch wie soll er solche Mengen auf einmal verkaufen? Auch Udo macht es dem Verkaufsprofi nicht einfacher. Der Händler hat überhaupt kein Verhandlungsgeschick. Wird Otto überhaupt etwas von Udos Technik veräußern können?