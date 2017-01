RTL II 17:00 bis 18:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Beste Feindinnen / 16-Jährige Tochter vermisst D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Holz splittert und laute Schreie hallen durch die Flure der Gesamtschule. Ist Moreen (17) verrückt geworden? Warum hat sie sich in einem der Klassenzimmer verbarrikadiert und macht es mit einem Baseballschläger zu Kleinholz? Vor allem aber: Weswegen hält die extrem aggressive Jugendliche ihre ehemals beste Freundin Sabira (17) gefangen und bedroht auch sie? Nach ihrem Eintreffen können die Beamten das Drama beenden. Zunächst. Denn der Grund für die Gewalttat hat weitreichende Folgen für zwei Familien ... Am anderen Ende der Stadt wird ein Schwimmbad zum Schauplatz einer lautstarken Auseinandersetzung. Petra (38) geht nicht nur mit heftigen Worten den Bademeister an. Sie ist der festen Überzeugung, dass Marvin (19) verantwortlich für das Verschwinden ihrer Tochter Lisa (16) ist. Seit 14 Stunden hat sie niemand mehr gesehen. Doch der 19-Jährige streitet alles ab, bringt vielmehr einen ganz anderen Namen ins Spiel. Steven (18), krimineller Schläger und neuer Freund der Schülerin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier