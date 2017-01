RTL II 14:55 bis 16:00 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Die Clan-Mutter D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Chrissie (43) hat es satt, jeden Pfenning dreimal umzudrehen: Die arbeitslose alleinerziehende Mutter von Nina (18), Leyla (14) und Justin (12) will sich endlich etwas gönnen und nicht immer am Existenzminimum leben. Dazu wäre ein Job nicht schlecht - doch es gibt ein Problem: Chrissie hält nirgendwo länger als ein paar Wochen durch und ist aufgrund ihrer Unzuverlässigkeit der Graus jedes Arbeitgebers. Dass sie selbst dafür verantwortlich ist, wenn sie wieder einmal gekündigt wird, sieht sie nicht ein. Im Grunde ist es Chrissie aber auch egal, denn sie hat schon eine geniale Idee, wie sie das ganz große Geld machen kann: Mit einer Doku-Soap bei YouTube wird sie ihre Familie berühmt machen! Was die Kardashians können, kann sie schon lange. Und hübsch sind ihre Töchter allemal. Nur Sohn Justin ist noch zu pummelig, aber daran lässt sich schließlich arbeiten. Das Ganze wird bei Chrissie bald zur fixen Idee, für die sie bereit ist, alles zu tun. Selbst vor einem Sex-Video der eigenen Tochter schreckt die Mutter nicht zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...