Dokusoap Family Stories Die Dirndl Dolls (1) D 2014

Tätowiererin und Trachtendesignerin Sina (37) will mit ihren rockigen Trachtenkollektionen endlich erfolgreich sein. Unterstützt wird sie bei diesem Vorhaben von Tochter Nastassja (14) und Mutter Claudia (61). Gemeinsam betreibt die Familie dafür einen eigenen Mode- und Tattooladen. Vor allem als Tätowiererin konnte sich Sina in Niederbayern bereits einen Namen machen, als Trachtendesignerin hingegen ist die 37-Jährige bisher selbst weitestgehend unbekannt. Doch das soll sich schon ganz bald ändern. Gemeinsam mit Schamanin-Mama Claudia und Tochter Nastassja schmiedet sie den Plan, noch einem in Kürze bevorstehenden Lokalereignis von sich Reden zu machen. Die Idee einer ausgefallenen Modenschau kommt auf, um so ihre schrille Trachtenmode unters Volk zu bringen. Schon in drei Tagen soll die Modenshow stattfinden. Drei Tage, in denen Sina, Nastassja und Claudia sowohl als Unternehmerinnen, aber auch als Familie einiges abverlangt wird. Vor allem Sina und Familienoberhaupt Claudia geraten dabei heftig aneinander. Wird es Sina dennoch schaffen, mit ihrer Mode erfolgreich zu sein und wie werden Gäste auf die ausgefallenen Trachten der Jungdesignerin reagieren?

Originaltitel: Family Stories