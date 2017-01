RTL II 10:55 bis 11:55 Dokusoap Family Stories Die Hartels. Hart aber herzlich D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bei der Kölner Familie Hartel liegen die Nerven blank. Vater Guido (43) und Mutter Sonja (41) betreiben neben zwei Sonnenstudios auch noch einen privaten Pflegedienst. Das bedeutet für die beiden: arbeiten rund um die Uhr! Ihre beiden erwachsenen Söhne Guido (20) und Kai (19) haben leider andere Dinge im Kopf als ihren Eltern zu helfen. Auch im Haushalt bringen sich die Jungs nicht ein. Sonja und Guido sind mit ihrer Geduld am Ende und greifen zu drastischen Maßnahmen, um ihre Kinder wieder auf Spur zu bringen. Entweder packen alle ab sofort mit an und bemühen sich ernsthaft um ihre berufliche Zukunft oder der Geldhahn wird ein für alle Mal zugedreht! Können die Hartels ihre Kinder endlich auf die richtige Bahn bringen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories