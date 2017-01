RTL II 08:55 bis 10:55 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Yvi (35) und Renate (46) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Die 35-jährige Yvi ist der Meinung, dass ihr Mann Sven (49) zu viel arbeitet. Und wenn der selbstständige Kurierfahrer dann mal nicht arbeitet, will er lieber zu Hause bleiben anstatt mit ihr auszugehen. Gut, dass es Mitbewohner Frank gibt. Der 28-Jährige wurde vor zwei Monaten heimatlos, als sich seine Frau von ihm trennte. Seitdem wohnt er bei Yvi und Sven. Zum Glück hat Frank die gleichen Hobbies wie Yvi: Fernsehen und Videospiele. Und als Minijobber verfügt er über sehr viel Zeit. Bei Renates Familie herrscht eitel Sonnenschein. Magnus (48) sorgt als Inhaber einer Firma für Ofenbau dafür, dass das nötige Geld in die Haushaltskasse kommt. Er möchte, dass es seiner Renate (46) und den beiden Kindern Maxi (9) und Florian (14) an nichts mangelt. Mama Renate revanchiert sich bei ihrem Lebensgefährten im Gegenzug mit ihrer aufopferungsvollen Art, sich um die Rundumversorgung der Familie zu kümmern und Magnus in jeder Lebenslage den Rücken freizuhalten. Doch die Powerfrau ist nicht nur für den Haushalt und die Kindererziehung zuständig - auch in Magnus' Firma arbeitet Renate mindestens sechs Stunden täglich als Buchhalterin. Schließlich will "Frau" sich ja nicht von einem Mann abhängig machen, sondern ihr eigenes Geld verdienen und sich selbst verwirklichen. Jetzt tauschen die fleißige und aktive Renate und die gemütliche Yvi für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

