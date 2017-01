RBB 03:45 bis 04:15 Reportage Landschleicher extra Ausflüge in die Mark Brandenburg D 2016 2017-01-08 03:10 HDTV Live TV Merken Das ehemalige Schifferdorf liegt idyllisch am Langen Trödel, einem 10 km langen Teilabschnitt von Deutschlands ältester künstlicher Wasserstraße, dem Finow-Kanal. Trotz winterlicher Temperaturen nimmt Gerald Meyer das Paddel in die Hand, um zünftig seine Erkundungen auf dem Wasserweg zu starten. Er erfährt, wieso der Lange Trödel erst in diesem Sommer nach 150 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erwacht ist und welche Möglichkeiten sich nun für Wasserwanderer ergeben. Der Blick des Landschleichers schweift über die alten Schifferhäuser, die rechts und links das Ufer säumen. Und ganz am Ortsausgang romantisch und verwunschen lädt "Emma Emmelie" zum Eintritt ein, die kleine Antikscheune von Ines Schweighöfer. Sie lebt hier seit zehn Jahren ihren Traum von schönen alten Dingen und lässt seit fünf Jahren auch Besucher und vor allem Sammler daran teilhaben. Auch Gerald Meyer lässt sich zum Stöbern verführen und in eine andere Zeit zurück versetzen. "Ein Ort mit Seele" ist für einen zugezogenen Berliner Theatermann aber der ganze Ort und deshalb entsteht bei ihm aus Bewahrenswertem Neues am alten Kanal. Unter alten Linden öffnet sich für den kleinen und großen Tierfreund der "Hof der kleinen Tiere", der sich besonders der Zucht und Haltung seltener, vom Aussterben bedrohter Tierarten verschrieben hat. Auf einer Privatführung lernt der Landschleicher amerikanische Miniatur-Pferde, die kleinsten europäischen Rinder und Schweine sowie Zwerge von Huhn und Ente kennen und erfährt, welches Geflügel zu Weihnachten niemals in die Pfanne kommt. Auf seinem Ausflug in den Barnim erzählt Gerald Meyer natürlich auch wieder einige der schönsten Landschleicher - Geschichten von Brandenburg aktuell, die Lust machen sollen auf das Landleben abseits der Touristenpfade. In Google-Kalender eintragen Moderation: Gerald Meyer Originaltitel: Landschleicher extra