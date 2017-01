RBB 00:10 bis 01:45 Komödie Schönefeld Boulevard D 2014 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Cindy fristet ihre Teenagerjahre im Berliner Vorort Schönefeld, wo neben dem Bau des Großflughafens BER auch Cindys Hoffnungen still stehen. Dass es für den "Rosinenbomber", wie sie vom Vater scherzhaft genannt wird, jemals hoch hinaus gehen könnte, bezweifeln sogar die eigenen Eltern. Die Achtzehnjährige glaubt, dass Danny, ihr Nachbar und Leidensgenosse seit Kindheitstagen, in einer Sache Recht hat: Ihre Eltern hätten lieber das Kind vom Hausmeister gehabt, denn das kam schon tot zur Welt. Als Danny Richtung Afghanistan aufbricht und Cindy auf sich selbst zurückgeworfen ist, treibt ihr der Zufall den finnischen Flughafen-Ingenieur Leif vor die Füße. Cindy ergreift das Stückchen Leben und bricht zur Überraschung aller aus ihren eingefahrenen Bahnen aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Jendroßek (Cindy) Daniel Sträßer (Danny) Ramona Kunze-Libnow (Mutter) Uwe Preuss (Vater) Kyra Sophia Kahre (Cindy One) Gro Swantje Kohlhof (Katharina) Judith Engel (Sigrun) Originaltitel: Schönefeld Boulevard Regie: Sylke Enders Drehbuch: Sylke Enders Kamera: Benedict Neuenfels Musik: Bert Wrede Altersempfehlung: ab 12