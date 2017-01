RBB 10:40 bis 12:10 Komödie Trennung auf Italienisch D 2014 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Scheidung ist seit einem Jahr durch, und am liebsten würden Eva und Marc sich für immer aus dem Weg gehen. Aber das einstige Traumpaar hat keine Wahl: Zum Verkauf ihres alten Ferienhauses müssen die beiden sich in Südtirol noch einmal treffen. Ein potenzielles Käuferpaar hat sich zum Glück schon gefunden, die Sache könnte schnell über die Bühne gehen - doch leider erweist sich das malerische Bauernhäuschen nach jahrelangem Leerstand als ziemlich heruntergekommen. Um die entsetzten Interessenten doch noch zum Kauf zu bewegen, haben Eva und Marc fünf Tage, den maroden Bau auf Vordermann zu bringen. Da auf die Schnelle kein Handwerker zu finden ist, müssen sie notgedrungen den schlitzohrigen Giovanni anheuern, dessen Team aus seiner Verlobten Isabella, dem jungen Frauenhelden Stefano und dem senilen Luigi besteht. Die Renovierung geht denn auch reichlich schleppend voran, denn Giovanni und seine chaotische Truppe sind vor allem Meister der Arbeitsvermeidung. Eva und Marc geben sich alle Mühe, die Bauarbeiten zu beschleunigen. Dabei aber stehen ihnen nicht nur ihre handwerklichen Fachkräfte im Weg, sondern auch sie sich selbst. Beide geben vor, sich gut in ihren Leben ohne einander eingerichtet zu haben. Sie haben neue Lebenspartner gefunden. Marc ist mit der ebenso schönen wie tatkräftigen Sophie zusammen, mit der er bald nach Shanghai ziehen wird; Eva mit dem attraktiven Felix, der sie - anders als Marc - so akzeptieren kann, wie sie ist. Doch Marc und Eva haben noch nicht wirklich miteinander abgeschlossen. Zu viel steht noch zwischen ihnen. Die gemeinsame Arbeit im alten Feriendomizil weckt zudem Erinnerungen an schönere Zeiten. Zum ersten Mal seit langem scheinen sie in Ruhe über ihre Vergangenheit reden zu können. Dann aber tauchen überraschend Sophie und Felix in Südtirol auf. Die beiden bringen frischen Wind in die Renovierungsarbeiten. Doch schnell ist klar, dass viel Unausgesprochenes in der Luft liegt. Je mehr Zeit die zwei Paare auf dem kleinen Anwesen miteinander verbringen, desto unsicherer scheint auf einmal, ob ihre Zukunftspläne noch Bestand haben. Wer passt zu wem? In diesem sommerlichen Beziehungsreigen stehen Julia Brendler und Stephan Luca vor dieser Frage, auf die es keine einfache Antwort gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Brendler (Eva) Stephan Luca (Marc) Bettina Zimmermann (Sophie) Christoph Letkowski (Felix) Claudio Caiolo (Giovanni) Yasmina Djaballah (Isabella) Edoardo Purgatori (Stefano) Originaltitel: Trennung auf Italienisch Regie: Florian Gärtner Drehbuch: Kerstin Oesterlin, Jessica Schellack, Elke Rössler Kamera: Marc Liesendahl Musik: Birger Clausen Altersempfehlung: ab 6