Show Ehrlich Brothers live! Magie - Träume erleben D 2015 Auch in der Fachwelt wird über die Geheimnisse der Zauberbrüder gerätselt und mit Begeisterung zur Kenntnis genommen, dass Andreas und Chris Ehrlich die Zauberkunst in ein neues Zeitalter geführt haben. Als Anerkennung wurde ihnen bereits zweimal die Auszeichnung "Magier des Jahres" zuteil, was dem Oscar der Zauberkunst entspricht. Dabei räumen die Ehrlich Brothers mit dem verstaubten Image der Zauberkunst gründlich auf. 'All diese Klischees von Zauberei, Magie und Hokuspokus fanden wir schon immer öde. Bei uns gibt es keinen Zylinder, keine zersägte Assistentin und kein herbeigezaubertes Kaninchen', sagt Chris. Statt mystischem Getue geben die Ehrlich Brothers sich lieber natürlich. "Wir gehen offen damit um, dass wir Showkünstler sind, wir arbeiten mit Tricks, Kunststücken und verwenden Techniken für unsere Illusionen." Ganz wichtig ist ihnen, dass die Tricks nach den unterschiedlichen Persönlichkeiten der beiden ausgewählt und konstruiert werden. In der gekonnten Balance zwischen den spektakulären Effekten und dem direkten Kontakt zum Publikum liegt auch das Geheimnis ihres Erfolges. Ohne den lebhaften Charme von Andreas und Chris würde die Magie nicht wirken. Originaltitel: Ehrlich Brothers live! Magie - Träume erleben