Der Lehrer Am Ende kriegt der Held auch noch das Mädchen D 2016 Schulbeginn. Blaulicht. Wieder einmal wird ein Schüler von der Polizei gebracht. Doch diesmal ist es kein harter Kerl, sondern der unscheinbare Marius (Tilman Pörzgen), ein Home-Schooler'. Bisher wurde er von seiner Mutter unterrichtet, die deshalb extra auf die Kanaren ausgewandert ist. Wegen eines familiären Pflegefalls zurück in Deutschland, wird Marius nun doch in die Schule zwangseingewiesen'. Und hier macht er gewohnt schlechte Erfahrungen. Noch vor Ende des ersten Tages wird Marius von seinem neuen Kurs ausgezogen. Obwohl Vollmer schnell gute Fortschritte in Sachen Schülerverständigung macht, bleiben weitere Demütigungen für Marius nicht aus. Auch Vollmer beginnt langsam das Konzept der Schulpflicht zu hinterfragen. Nachdem Karin von Stefans verunglücktem Heiratsantrag erfahren hat, wissen beide nicht so recht, wie sie miteinander umgehen sollen. Und zum ersten Mal wird ihnen richtig klar: Bald müssen sie das auch nicht mehr. Schließlich wartet auf Karin eigentlich eine Rektorenstelle im fernen Lemgo. Bildergalerie Schauspieler: Hendrik Duryn (Lehrer Stefan Vollmer) Jessica Ginkel (Lehrerin Karin Noske) Ulrich Gebauer (Lehrer Günther Rose) Nadine Wrietz (Barbara Knopmacher) Gabriel Merz (Michael) Andrea L'Arronge (Charlotte Noske) Frank Voß (Lehrer Holger Wenker) Originaltitel: Der Lehrer Regie: Peter Gersina Drehbuch: Oliver Welter, Yannick Posse