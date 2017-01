RTL 21:35 bis 22:05 Comedyserie Magda macht das schon! Tapetenwechsel D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Cornelia hat den Entschluss gefasst, das Haus gründlich zu renovieren. Da Waltraud entschieden gegen jede Form von Veränderung ist, bleibt Conny nichts anderes übrig, als die Sache vor ihrer ans Bett gefesselten Mutter zu verheimlichen. Einige Zeit schaffen Cornelia und Tobias das tatsächlich - Tobi hauptsächlich dadurch, dass er nicht renoviert. Dies ist vor allem der tatkräftigen Hilfe von Magda zu verdanken, die von Conny in die Pflicht genommen wird ('Für wen arbeiten Sie nochmal?') und sich ständig neue Katastrophen ausdenkt, mit denen sie der misstrauischen Waltraud die komischen Geräusche im Erdgeschoss erklärt. Ein anfänglicher Wasserrohrbruch als Erklärungsmodell wird bald durch ein Schreckensszenario über Unmengen von Asbest ergänzt, das aus den Wänden entfernt werden muss. Aber natürlich lässt Waltraud sich nicht lange täuschen und durchschaut bald, was tatsächlich in ihrem Haus vor sich geht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Verena Altenberger (Magda) Hedi Kriegeskotte (Waltraud Holtkamp) Brigitte Zeh (Cornelia Holtkamp) Matthias Komm (Tobias Holtkamp) Charlotte Krause (Leah Holtkamp) Luis Kain (Luca Holtkamp) Neil Malik Abdullah (Busfahrer Nadir) Originaltitel: Magda macht das schon! Regie: Nico Zingelmann, Torsten Wacker Drehbuch: Sebastian Andrae Kamera: Timo Schwarz