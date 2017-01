RTL NITRO 18:35 bis 19:00 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Hollywood lässt grüßen USA 1969 Live TV Merken Der eitle Hollywoodstar Byron Buckles wird gefangen genommen und ins Lager gebracht. Oberst Klink kann den Mimen überreden, in einem Film mitzuwirken. Der Propagandafilm soll die sagenhaften Lebensbedingungen im Stalag 13 zeigen. Zunächst ist Hogan wütend über den selbstverliebten Fatzke, der sich in den Dienst der Deutschen stellt. Doch dann arbeitet auch Hogan mit: Er schreibt selbst das Drehbuch - und schreibt die Sprengung einer Brücke mit hinein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert Hogan) Werner Klemperer (Ob. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Schultz) Robert Clary (Louis LeBeau) Larry Hovis (Andrew J. Carter) Richard Dawson (Peter Newkirk) Ivan Dixon (James Kinchloe) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Edward H. Feldman Drehbuch: Richard M. Powell Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding