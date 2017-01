RTL NITRO 15:45 bis 16:10 Comedyserie King of Queens Elvis und sein Friseur USA 2005 HDTV Live TV Merken Carrie soll eine wichtige Kundin bei einem Baseballspiel treffen. In der Firmenlounge des Stadions gibt Carrie allerdings Spencer als ihren Ehemann aus, weil Doug sich die Geschäftspartnerin in kürzester Zeit zum Feind gemacht hat. Arthur gibt währenddessen eine Dinnerparty und erhofft sich davon, alle Gäste mit seinen Geschichten zu begeistern. Doch leider ist mit Hollys Onkel ein ebenso interessanter Geschichtenerzähler zu Gast - der zudem einst Friseur von Elvis war. Arthur sieht seine Felle davonschwimmen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Shane Baumel (Brandon) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Chris Downey