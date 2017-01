RTL NITRO 12:15 bis 13:00 Actionserie Walker, Texas Ranger Die Menschenhändler ( (1) USA 1994 Live TV Merken Aus der Not verarmter Mexikaner, die illegal in die USA einreisen wollen, weiß eine verbrecherische Schlepperorganisation Kapital zu schlagen: Mit falschen Versprechungen werden junge und kräftige Männer über die Grenze geführt und dann in Arbeitslager oder an Zuhälter verkauft! Walker erfährt von dem Menschenhandel, als sich Lupe, C.D.'s Kellnerin, an sich wendet. Sie vermisst ihren Bruder, der nach der Ausreise aus Mexiko nicht mehr gesehen wurde. Zusammen mit Jesse Rodriguez, dem Berater des mexikanischen Präsidenten, lässt sich Walker als Mexikaner verkleidet von der Schlepperorganisation anwerben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Clarence Gilyard (Jimmy Trivette) Maite Arnedo (Lupe Veraruz) Issabella Camil (Juanita Ortiz) Eddie Velez (Fontemuro) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Tony Mordente Drehbuch: Gordon Dawson Musik: Christopher Franke