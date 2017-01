RTL NITRO 09:05 bis 09:50 Krimiserie Law & Order: UK Infiziert GB, USA 2011 2017-01-05 03:45 HDTV Merken Die Prostituierte Katharina wird erstochen in ihrem Apartment aufgefunden. Als die Spurensicherung insgesamt 4.000 Pfund sicherstellt, die das Opfer unter seiner Matratze versteckt hat, vermuten die Detectives Brooks und Devlin, dass die Prostituierte möglicherweise einen ihrer Freier bestochen hat und deshalb sterben musste. Der zunächst anständig wirkende Portier Michael Hunter gerät schließlich ins Visier der Ermittler, denn auch er zählte zu Katharinas Kunden. Hunter kann jedoch ein wasserdichtest Alibi vorweisen, sodass Brooks und Devlin nichts anderes übrigbleibt, als über die Kreditabrechnungen des Opfers weitere Freier zu ermitteln. Dabei fällt ihnen Professor Gavin Williams besonders ins Auge, da in den vergangenen Tagen eine hohe Summe Geld von seinem Konto abgehoben wurde. Gavin behauptet allerdings, dass seine Ehefrau Jane das Geld aus geschäftlichen Gründen abgehoben habe und er das Opfer nicht einmal kenne - doch die DNS-Spuren am Tatort sagen etwas ganz anderes. Gavin gesteht schließlich, bei der Prosituierten gewesen zu sein, streitet jedoch vehement ab, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Als sich dann auch noch herausstellt, dass der Verdächtige am Tattag mehrere Male mit Katharine telefoniert hat, erhärtet sich der Verdacht gegen ihn noch mehr. Seine gefühllose Ehefrau Jane nimmt Gavin trotz der offensichtlichen Beweislage immer weiter in Schutz. Die Staatsanwältin Alesha Phillips wird schließlich skeptisch, als sie realisiert, dass Janes Beweise ihren Ehemann nur auf den ersten Blick entlasten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Bamber (Matt Devlin) Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Harriet Walter (Natalie Chandler) Peter Davison (Henry Sharpe) Dominic Rowan (Jacob Thorne) Maya Lubinsky (Suzana Visnic) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Mat King Drehbuch: Nicholas Hicks-Beach Kamera: Jean-Philippe Gossart Altersempfehlung: ab 16

