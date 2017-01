SAT.1 Emotions 02:20 bis 03:05 Krimiserie Der letzte Bulle Die letzte Runde D 2010 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sein erster Fall führt Mick in die Vergangenheit. Bruno Semmert, der für den Raubmord an Tobias Berschel verurteilt wurde, ist nach 15 Jahren Haft wieder frei und wird tot aus dem Baldeneysee gezogen. Schnell gerät Jürgen Berschel, der Vater des toten Jungen, unter Verdacht. Doch Micks Bauchgefühl meldet Zweifel an. Wie es aussieht, hat Micks alter Boxtrainer Hacki nicht nur ihn, sondern auch Jürgen Berschel über wesentliche Details der damaligen Tat im Unklaren gelassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henning Baum (Mick Brisgau) Maximilian Grill (Andreas Kringge) Imke Büchel (Schwester Helga) Axel Gottschick (Borchert) Martina Eitner-Acheampong (Ulrike Semmert) Arnfried Lerche (Jürgen Berschel) Floriane Daniel (Lisa Brisgau) Originaltitel: Der letzte Bulle Regie: Michael Wenning Drehbuch: Stefan Scheich, Robert Dannenberg Kamera: Anton Klima Musik: Thomas Klemm Altersempfehlung: ab 12