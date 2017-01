SAT.1 Emotions 21:45 bis 22:30 Krimiserie Der Cop und der Snob Spinnenkuss D 2012 2017-01-05 01:35 16:9 HDTV Merken Kommissar Gerry Waiblinger löst seine Fälle auf typisch Münchener Art: A bissl was geht immer - weshalb er sein Gehalt auch nebenbei als Gebrauchtwagenhändler aufbessert. Als er jedoch in eine BKA-Drogen-Razzia gerät und im Kofferraum seines neuen "Schätzchens" eine Leiche gefunden wird, bekommt Gerry den knochentrockenen Moralisten Tristan Graf von Rittern als Partner zugeteilt. Der hält den gesamten Münchener Polizeiapparat für korrupt und will ihn dringend aufräumen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Benjamin Puch (Tristan Graf von Rehnitz) Johannes Zirner (Gerry Waiblinger) Eisi Gulp (Gerrys Vater Max) Katharina Müller-Elmau (Chefin Sally Piontek) Marc Ben Puch (Tristan von Rehnitz) Rahul Chakraborty (IT-Spezialist Lumme) Teresa Rizos (Kiki Polizei-Azubine) Originaltitel: Der Cop und der Snob Regie: Holger Haase Drehbuch: Andreas Föhr, Thomas Letocha, Matthias Dinter Kamera: Uwe Schäfer Musik: Stephan Wildfeuer Altersempfehlung: ab 12