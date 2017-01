SAT.1 Emotions 18:45 bis 19:30 Telenovela Hanna - Folge deinem Herzen Folge: 286 D 2010 2017-01-06 13:15 16:9 HDTV Merken Hanna fragt sich nach Alexandras Intrige, ob sie sich wirklich in Maximilian so sehr geirrt haben kann. Der ist jedoch wild entschlossen, zu beweisen, dass er nicht hinter dem Artikel über den "Fischerkrug" steckt. Er durchschaut schließlich Alexandra und versucht, sie in einem ernsten Gespräch dazu zu bewegen, Hanna die Wahrheit zu sagen - und so eventuell ihre Freundschaft zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luise Bähr (Hanna Sommer) Simon Böer (Maximilian Castellhoff) Grit Boettcher (Gitti Sommer) Sophie Lutz (Alexandra Franck) Mickey Hardt (Stefan Faber) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Sabine Bach (Edith Castellhoff) Originaltitel: Hanna - Folge deinem Herzen Regie: Walter A. Franke, Klaus Kemmler Drehbuch: Dirk Tessnow, Cornelia Deil Kamera: Daniel Bussmann, Christian Weber Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer