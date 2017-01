SAT.1 Emotions 09:40 bis 10:05 Telenovela Verliebt in Berlin Folge: 151 D 2005 16:9 Merken Lisa feiert ausgelassen den Triumph. Zwar findet sie es ärgerlich, wie David demonstrativ vor Richard auftrumpft, doch mehr als das genießt sie Davids kindliche Freude und hofft, dass alles wieder wie früher wird. Doch als David sich ihr und Richard gegenüber zunehmend überheblich verhält, fasst sie einen Entschluss ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Lisa Plenske) Mathis Künzler (David Seidel) Karim Köster (Richard von Brahmberg) Alexander Sternberg (Max Petersen) Laura Osswald (Hannah Refrath) Lara-Isabelle Rentinck (Kim Seidel) Matthias Dietrich (Timo Pietsch) Originaltitel: Verliebt in Berlin Regie: Sabine Landgraeber

