VOX 07:45 bis 08:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Belogen und betrogen! So fühlt sich Eva Altmann, als sie ihren Mann Matthias in flagranti mit seiner Geliebten Janine Fitsch erwischt und kurz darauf von ihm verlassen wird. Doch es kommt noch schlimmer für Eva. Als Janine entführt wird, gerät sie unter Verdacht. Kann Eva ihre Unschuld beweisen oder wird sie für eine Tat ins Gefängnis gehen, die sie nicht begangen hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

