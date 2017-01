ONE 03:25 bis 04:15 Familienserie Die glückliche Familie Das erste Mal D 1987 2017-01-08 16:55 Wieder da Live TV Merken Die glückliche Familie Maria Behringer (Maria Schell), Oberhaupt der'Glücklichen Familie', hat drei Töchter und alle sind im anstrengenden Alter. Die Jüngste, Tami (Susanne Wellenbrink), entwickelt unkonventionelle Methoden, dem Schulalltag angenehme Züge abzugewinnen, zum Leidwesen der Lehrer natürlich. Tochter Alex (Julia Heinemann) ist zur Zeit nicht ansprechbar, sie turtelt gerade mit Michael. Wenn sie die Sache mit der Liebe mal nicht beschäftigt, so sorgt Alex für die wohl aufregendsten Familiensituationen. Katja (Maria Furtwängler) ist erwachsen, zumindest besteht sie darauf und will keine Einmischung mehr. Maria Behringer ist also "nur" eine durchschnittliche Mutter. Ihre Kinder emanzipieren sich von ihr und sie braucht enorm viel Mut, sich nach der Kinderpause wieder in ihrem alten Beruf, dem Journalismus, zu etablieren. Sie hat verständliche Angst vor dem neuen Schritt. Maria Behringer will aufgefangen werden, erwartet Verständnis von ihrem Ehemann Florian(Siegfried Rauch). Wenn schon nicht die Kinder, so soll wenigstens er Halt geben, Fels in der Brandung sein. Aber wie das Leben so spielt. Selbst so ein ruhiger, ausgeglichener Mann wie Florian ist vor einem Seitensprung nicht sicher. Übrigens nicht mit der neuen Arbeitskollegin Frau Dr. Sellner, sondern mit der Ex-Liebe Ulla. Soetwas fällt natürlich aus dem Rahmen des Familienporträts. Keine Bilderbuchfamilie also, eitel Sonnenschein strahlt bei Familie Behringer nicht oft. In dieser Serie geht es nicht um Idylle, sondern darum, Alltäglichkeiten zu meistern. Maria Behringer hat einen siebten Sinn für Familienpolitik. Sie spürt alle Mißklänge auf, stellt sie zur Rede und kann nicht nur fast alles verstehen, sondern auch verzeihen. Immer wieder bringt sie alle zusammen an einen Tisch. Selbst die Untreue ihres Florians verkraftet sie. Nicht ohne Demütigung und nicht ohne bleibende Zweifel am dauernden Eheglück. Es gibt eben kein Rezept für das Glück. Es gibt etwas Besseres: Ehrlichkeit und keine Angst vor Veränderungen. So entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das nicht zu brechen ist. Familie Behringerzumindest experimentiert angstlos und kommt damit dem Glück auf die Spur. Bei den Behringers geht mal wieder alles drunter und drüber. Tami hat sich den Magen verdorben mit allen Folgen. Maria muss noch einen Artikel fertigschreiben, der dringend in die Redaktion muss. Katja muss schnell in die Uni. Zu allem Überdruss dann noch der Anruf von Florian. Zum Abendessen will er eine neue Kollegin mitbringen. Und bei Alex und Michael passiert ein kleines Desaster: Nach dem "ersten Mal" verlässt Alex heulend ihren Freund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Maria Furtwängler (Katja) Julia Heinemann (Alex) Susanna Wellenbrink (Tami) Elisabeth Welz (Erna) Fritz Strassner (Opa Behringer) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Jörg Grünler Drehbuch: Jörg Grünler, Eckhart Schmidt