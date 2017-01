ONE 20:15 bis 20:45 Show NightWash Naughty Girls Comedy aus dem Waschsalon D 2016 2017-01-05 23:55 Stereo 16:9 Merken Die lustigsten Ladies kochen nicht nur mit Wasser: Es geht heiß her bei einer neuen Folge NightWash Naughty Girls, moderiert vom Waschsalon-Dreamteam Luke Mockridge und Tahnee. Lena Liebkind plaudert aus dem Nähkästchen ihrer lieben Freundinnen, den Psychobitches! Newcomer Sandra Da Vina ist zum ersten mal zu Gast im Waschsalon und lässt uns an ihren Abenteuern in der Umkleidekabine teilhaben. Und wer es noch nicht selbst probiert hat, kann sich bei Lisa Feller Tipps zum Thema "Wrapping" abholen - einfach den Körper in Frischhaltefolie einwickeln und Spaß haben! It's Partytime, Girls! (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Luke Mockridge, Tahnee Gäste: Gäste: Lena Liebkind, Sandra Da Vina, Lisa Feller Originaltitel: NightWash Naughty Girls