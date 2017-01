ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 219 D 2006 Stereo Live TV Merken Miriam stellt Robert zur Rede, doch der kann ihr glaubwürdig vermitteln, dass Maxims Beurlaubung ein üblicher Vorgang ist, da der Diebstahl in dessen Verantwortungsbereich geschah. Robert versichert Miriam, er wolle fair sein. Falls er Maxim nichts nachweisen könne, werde er ihn auch nicht mehr verdächtigen. Auch Barbara und Alexander sind mit Roberts Vorgehen nicht einverstanden. Alexander unterstellt dem Bruder Eifersucht als Motiv, Barbara fürchtet, dass Maxim wegen des Ärgers den Fürstenhof verlässt und ihre Stieftochter Miriam ihm folgt. Als Barbara hört, dass Robert auf der Suche nach dem Dieb die Spinde der Mitarbeiter untersuchen möchte, fasst sie einen Plan: Sie möchte entsprechendes Geld in Maxims Spind verstecken, bevor Robert ihn kontrolliert. Bei ihrer Aktion wird Barbara jedoch von Robert ertappt. Barbara macht ihm ein unmoralisches Angebot: So werden sie Maxim los - und das wollen sie wohl beide. Laura ist verärgert über Gregors Äußerung, sie liebe Alexander immer noch. Dennoch will sie Gregors Behauptung nachgehen, dass Alexander Gregor loswerden möchte. Als sie mit Alexander darüber sprechen will, berichtet er ihr von dem Diebstahl im Hotel. Er behauptet, Gregor sei einer der Verdächtigen, da er in der Nähe war. Er wolle verschwinden und brauche deshalb Geld. Laura ist fassungslos wegen dieser Unterstellung. Auf Tanjas Geburtstagsparty geraten Gregor und Alexander aneinander... Tanja ist enttäuscht, weil ihre neue Flamme aus München nicht anruft und ihr sogar eine falsche Nummer gegeben hat. Außerdem haben offenbar alle ihren Geburtstag vergessen. Was Tanja nicht wissen kann: Xaver und Marie planen eine Überraschungsparty für sie. Und einen Überraschungsgast gibt es auch: Mike ist von seiner Reise zurückgekehrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Florian Böhm (Mike Dreschke) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Susanne Huber (Elisabeth Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Didi Gassner Drehbuch: Gabriele Kosack