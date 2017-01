ONE 09:45 bis 10:15 Dokumentation In Deutschland um die Welt Türkei in Duisburg D 2013 2017-01-07 11:15 Live TV Merken Es geht in die Türkei und zwar in einer deutschen Stadt: nach Duisburg. Für Pierre M. Krause beginnt da das Vorurteils-Kopfkino mit Dönerbude und Gemüseladen. Stimmt auch, aber Duisburg ist mehr als das. Knapp 500.000 Einwohner hat Duisburg. Und 80.000 von ihnen haben türkische Wurzeln. Die ganze Bandbreite der türkischen Kultur prägt die Stadt. Es gibt türkische Folkloregruppen, türkische Brautmodengeschäfte und sogar einen türkischen TV-Sender. Und für all das gibt es sogar einen speziellen türkischen Stadtführer, und den muss man sich nicht mal illegal downloaden, den kann man einfach treffen und sich mit ihm die Stadt anschauen. Jeder kennt das von seinen Städtereisen: Man besichtigt die Sehenswürdigkeiten der Stadt mit einem Hop-on-Hop-off Bus. Das ist in Duisburg eigentlich genau so, nur ohne den Bus und die Sehenswürdigkeiten. Prominenter Gast in dieser Sendung, die Sängerin Bahar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Pierre M. Krause Originaltitel: In Deutschland um die Welt

