Valerie plagt ein gebrochenes Herz. Sie ist unsterblich in den feschen Alex verliebt. Der gibt aber vor, eine Freundin zu haben. Außerdem macht Alex ein großes Geheimnis daraus, wer die Dame seines Herzens ist. So muss sich Valerie ihre eigenen Gedanken machen und sie hegt auch schon einen Verdacht. Carsten wundert sich über ein mysteriöses Videoband, das er zugeschickt bekommt. Auf dem Band ist zu sehen, wie er, Felix und "Käthe" das Haus verlassen. Offensichtlich beobachtet sie ein Unbekannter mit einer Videokamera. In Google-Kalender eintragen