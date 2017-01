SAT.1 Gold 02:15 bis 02:35 Dokusoap Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln Der Tod ist ihr Begleiter Der Tod ist ihr Begleiter D 2006 16:9 Merken Taxifahrt in den Tod: Die 20-jährige Jana Zinger wird ohne äußere Verletzungen tot auf der Rückbank eines Taxis gefunden. Der Fahrer ist fassungslos, denn als das Mädchen zusammen mit einer weiteren Person in das Taxi stieg, war noch alles in Ordnung. Was geschah während der Fahrt, und wer ist der ominöse Unbekannte? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Cornelia Niedrig, Bernhard Kuhnt Originaltitel: Niedrig und Kuhnt - Kommissare ermitteln