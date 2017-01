SAT.1 Gold 23:10 bis 23:35 Dokusoap Lenßen & Partner Blutige Begierde Blutige Begierde D 2007 Merken Ein perverser Triebtäter verschleppt wehrlose Prostituierte. Ein Opfer kann den Fängen des skrupellosen Sexmörders in letzter Minute entkommen. Die junge Frau bittet Lenßen & Partner ihren Peiniger zu finden. Getarnt als Prostituierte ermittelt Sandra Nitka in einem Bordell und gerät dabei selbst in große Gefahr ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Lenßen, Katja Hansen, Sandra Nitka, Tim Riedel, Christian Storm, Gabi von Polsdor Originaltitel: Lenßen & Partner