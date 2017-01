SAT.1 Gold 12:40 bis 13:05 Comedyserie Bezaubernde Jeannie Ich komme mir so bekannt vor USA 1968 Merken Roger hat Geburtstag - und an diesem Ehrentag darf auch er sich einmal etwas von Jeannie wünschen. Aber es ist wie mit der guten Fee: Roger vertut seine Chance sinnlos, als er unbedacht den Stoßseufzer von sich gibt, er würde gern in Tonys Haut stecken. Umgehend werden die beiden Freunde "ausgetauscht", jeder steckt in der Haut des anderen, hat aber seine alte Stimme behalten. Dass dieses seltsame Phänomen auch den NASA-Psychiater Dr. Bellows interessiert, ist nur natürlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Barbara Eden (Jeannie) Larry Hagman (Capt. Tony Nelson) Hayden Rorke (Dr. Alfred Bellows) Bill Daily (Capt. Roger Healey) Emmaline Henry (Amanda Bellows) Barton MacLane (General Peterson) Pat Delaney (Girl) Originaltitel: I Dream of Jeannie Regie: Claudio Guzmán Drehbuch: Marty Roth Kamera: Lothrop B. Worth Musik: Ken Harrison, Hugo Montenegro