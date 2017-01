SAT.1 Gold 09:20 bis 10:15 Familiensaga Falcon Crest Wahn und Wirklichkeit USA 1989 Merken Angela ist fest davon überzeugt, entführt worden zu sein - doch niemand glaubt ihr. Das nutzt Richard vor Gericht aus und erreicht, dass sich Angela von einem Psychiater begutachten muss. Außerdem weist er Pilar in die Schranken, die seine fiesen Machenschaften nicht länger unterstützen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Beecroft (Nick Agretti) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Chao Li Chi (Chao-Li) Kristian Alfonso (Pilar Ortega) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Reza S. Badiyi Drehbuch: Mark Edward Edens, Earl Hamner jr. Musik: Bruce Babcock Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 258 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:56 bis 15:13

Seit 112 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:55

Seit 53 Min. Teletip

Magazin

Sat.1 09:00 bis 10:00

Seit 48 Min.