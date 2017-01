Sat.1 17:00 bis 17:30 Dokusoap Verdächtig - Knopf & Team übernehmen Im Fokus des Spanners D 2016 16:9 HDTV Merken Clara Dressler (31) wird in der Schwimmbadumkleide heimlich fotografiert. Als der Täter flieht, verliert er seine Kamera. Es stellt sich heraus, dass er die 31-Jährige in sämtlichen Lebenslagen abgelichtet hat. Der Unbekannte scheint von Clara besessen zu sein und die Siutation spitzt sich weiter zu. Antonia Knopf, Sophie Bergmann und Heiner Sturm setzen ihre Auftraggeberin bewusst als Lockvogel ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verdächtig - Knopf & Team übernehmen