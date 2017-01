TLC 23:00 bis 23:55 Dokusoap Tatort Las Vegas Das Böse im Menschen USA 2016 Merken Heute startet in Las Vegas der Prozess gegen Ammar Harris, der angeklagt wird, den Tod von drei Menschen zu verantworten. Nach einem Streit in einem Nachtclub eröffnet Harris das Feuer auf einen Sportwagen. Das Auto schlingert auf die Gegenfahrbahn, prallte in ein Taxi, das in Flammen aufgeht und explodiert. Der Taxifahrer und sein Fahrgast, eine Mutter von vier Kindern, sind sofort tot. Bei vorsätzlichem Mord in drei Fällen fordert Staatsanwalt Steve Wolfson die Todesstrafe. Doch es gibt ein juristisches Problem: Zwei der Opfer hat Harris nicht direkt ermordet. Also muss bewiesen werden, dass sein Schuss auch den Tod der beiden Menschen im Taxi unmittelbar nach sich gezogen hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Las Vegas Law