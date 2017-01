TLC 21:10 bis 22:05 Dokusoap Sweet 15 Prinzessin für einen Tag Fototermin mit Alligator USA 2015 Merken Der größte Tag im Leben einer Latina ist ihr 15ter Geburtstag, denn dann wird das Kind zur Frau. Und dieser Anlass wird mit einer riesigen Party gefeiert, deren Organisation in Miami meist von Alexis und seinen Kollegen durchgeführt wird. In dieser Episode kommt Kundin Beatriz mit ihrer Mutter und einer langen Wunschliste: Sie will, trotz Höhenangst, mit dem Heißluftballon fliegen, um unvergessliche Fotos zu bekommen. Außerdem wünscht sich Beatriz eine Party im Stil des Films "Der Graf von Monte Christo" mit rotem Teppich, Akrobaten und Feuerwerk. Mutter und Tochter sind sich in allen Punkten einig, nur die Farbe des Kleides führt zu einer großen Diskussion. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sweet 15: Quinceanera